En pleine course de robots, ils tombent sur des dinosaures

publié le 01/08/2017 à 18:12

Ce ne sont pas des aspirants paléontologues qui ont fait cette découverte, mais un groupe de Canadiens nettement plus intéressés par la robotique que par la préhistoire. Le 1er juin dernier, une équipe d’étudiants de l'université canadienne de Saskatchewan, une province du centre du Canada, part en repérage dans un parc naturel de l’Alberta, une province voisine. L’objectif de cette sortie est clair : trouver un terrain s'approchant physiquement du sol de la planète Mars afin d'y organiser un concours de robots extraterrestres.



Les membres de la Saskatchewan Space Design Team (USST) vont cependant rapidement dévier de leur but initial lorsqu’ils vont apercevoir d’étranges rochers au cours de leur balade. "On a d'abord aperçu une pierre qui ressemblait étonnamment à un fémur sortant de terre", raconte Danno Peters, le président de l'USST, dans un article de Live Science repéré par Mashable, "elle était encastrée dans un rocher qui semblait plus léger que les pierres alentour."

Les fossiles de deux dinosaures bientôt identifiés

En poursuivant leurs recherches, ils constatent qu’un second rocher présente les mêmes particularités. À la suite de cette découverte, les étudiants de Saskatchewan décident d’alerter les autorités du parc naturel ainsi qu’une équipe de paléontologues. Ces derniers ont rapidement confirmé qu’il s’agissait bien des ossements de deux dinosaures, probablement de la famille des hadrosauridés, qui se distinguaient par une sorte de "bec de canard". Les fouilles n’ont pas encore permis d'extraire et d’analyser les deux fossiles.

Cette découverte n’est pas totalement le fruit du hasard, comme le fait remarquer Mashabale. L’expérimentation des "rovers", ces petits robots mobiles destinés à rouler sur des sols extraterrestres, nécessite un sol aride, irrégulier et "composé de roche et de sable riches en fer". Or, ces zones au climat sec et désertiques sont souvent propices à la conservation d'ossements d'animaux.