EN IMAGE - Une huitième merveille du monde ?

publié le 15/06/2017 à 09:00

Deux chercheurs auraient retrouvé les terrasses naturelles roses et blanches du lac Rotomahana, une merveille naturelle qui attirait les visiteurs du monde entier au XIXe siècle en Nouvelle-Zélande. Elles auraient été engloutie il y a 131 ans lors d'une éruption volcanique, indique The Guardian.

"Elles devinrent l'une des principales attractions touristiques de l'hémisphère sud. Des navires chargés de touristes ont fait de périlleux trajets depuis le Royaume-Uni, l'Europe et l'Amérique pour les voir", témoigne Rex Bunn, l'un des chercheurs, au Guardian.

Les touristes pouvaient admirer le spectacle magique de piscines naturelles en cascades qui descendaient jusqu'au lac. Longtemps considérées comme la huitième merveille du monde, ces terrasses naturelles ont disparu en 1886 après l'éruption du mont Tarawera.