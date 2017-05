et AFP

publié le 23/05/2017 à 18:36

Cheveux châtains mi-longs, barbe quelque peu hirsute, Davi Moreira fait son show au milieu des vagues d'Ipanema. Ce jeune Brésilien au look de surfeur n'a pas de planche au pied, mais une queue de sirène turquoise attachée autour de la taille.



Une scène insolite qui ne passe pas inaperçue aux regards des baigneurs sur cette plage mythique de Rio de Janeiro. Pour ce jeune homme de 22 ans, "c'est un style de vie, une façon d'exprimer mon amour et mon respect pour la mer, la rencontre entre deux mondes", raconte-t-il à l'AFP.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est loin d'être seul : au-delà du Brésil, la mode des sirènes a gagné de nombreux pays du monde entier, du Canada à la Russie, en passant par les Pays-Bas.

'Sereio' Davi Moreira faz sucesso na imprensa internacional: https://t.co/AnXqNDs51T pic.twitter.com/kpo7h8zJvy — Gay Brasil (@gaybrasil) 21 mai 2017

Pour Davi, cette passion a commencé dès son plus jeune âge. Fils de pêcheur, il rêvait de devenir Ariel, l'héroïne aux cheveux rouges de La petite sirène. Un dessin animé qu'il a vu des dizaines de fois.

Il l'a même rejoué à sa façon, dans un remake gay désopilant du classique des studios Disney qui a atteint plus de 18.000 vues sur YouTube.

