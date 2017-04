et AFP

11/04/2017

Mauvais temps pour les espions. Lundi 10 avril, Pékin a annoncé une récompense aux citoyens chinois qui dénonceront les activités d'espionnage sur le territoire. Les informateurs pourront empocher jusqu'à 500.000 yuans, soit 68.000 euros, si les éléments qu'ils fournissent s'avèrent utiles. À titre de comparaison, le salaire moyen est de 85.000 yuans (11.600 euros) par an dans la capitale.



La population est ainsi invitée à se manifester via un numéro spécial, par courrier ou à se déplacer en personne. Pékin propose également une protection policière et la possibilité de rester anonyme aux citoyens. Selon la teneur des informations délivrées, la récompense peut aller de 10.000 à 500.000 yuans.

Cette annonce intervient quelques jours avant la "journée de sensibilisation à la Sécurité nationale" organisée par les autorités, qui aura lieu le 15 avril. Selon les autorités chinoises, Pékin serait une cible privilégiée d'espions et agences de renseignements étrangères désireuses de mener "des opérations d'infiltration, de destruction et de vol". Les étrangers qui vivent dans la capitale risquent donc de faire l'objet d'une plus grande surveillance.



Ce n'est pas la première fois que la Chine se lance officiellement dans une chasse à l'espion. En 2016, des bandes dessinées, placardées sur les murs des bâtiments publics, mettaient en garde les Chinoises contre les ruses romantiques de certains étrangers afin d'obtenir des renseignements.