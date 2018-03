Donald Trump affirme (sans plaisanter) avoir remporté le vote populaire

publié le 27/11/2016 à 22:56

C'est un tweet qui peut faire bondir, Donald Trump en est coutumier. Le président élu des États-Unis a affirmé avoir non seulement remporté le 8 novembre la majorité des grands électeurs mais aussi le suffrage populaire sur sa rivale Hillary Clinton, évoquant des "millions de votes illégaux". Une polémique s'est développée durant le long week-end de Thanksgiving, lorsque l'ex-candidate indépendante écologiste à la Maison Blanche, Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les Etats du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan.





Ce sont des États-clés qui sont tombés dans l'escarcelle du républicain Donald Trump.

Le camp Clinton a annoncé qu'il participerait au recomptage dans le Wisconsin. "En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral (des grands électeurs), j'ai gagné le vote populaire si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement", a accusé, dans un tweet rageur, le futur 45e président des Etats-Unis qui entrera le 20 janvier à la Maison Blanche.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2016

Selon le système de scrutin universel indirect, Donald Trump a gagné la présidentielle avec 290 grands électeurs contre 232 pour Hillary Clinton, sur un total de 538 pour les 50 États américains et la capitale Washington. Les 16 grands électeurs du Michigan qui doivent revenir à Donald Trump n'ont pas encore été officiellement attribués.

En revanche, en termes de suffrage populaire, la démocrate Clinton a recueilli deux millions de voix de plus que le républicain Trump. Dans les trois États disputés, le président élu a gagné avec 100.000 voix d'avance : quelque 20.000 voix dans le Wisconsin, 70.000 en Pennsylvanie et 10.000 dans le Michigan. Plus tôt dimanche, Donald Trump et ses conseillers avaient vivement reproché à l'équipe Clinton de vouloir participer au recomptage de voix dans le Wisconsin. Sur Twitter, le milliardaire a rappelé à sa rivale battue ses propos de candidate lorsqu'elle l'avait exhorté à respecter le résultat si elle avait gagné. "Tellement de temps et d'argent vont être dépensés - pour un même résultat !", a écrit l'homme d'affaires. "Le peuple s'est exprimé et cette élection est terminée", avait-il lancé samedi, qualifiant de "ridicule" l'initiative de l'écologiste Jill Stein qui a levé plusieurs millions de dollars afin de financer sa requête. Tout en voulant participer à l'initiative de Mme Stein, le camp Clinton avait précisé n'avoir pas constaté d'irrégularités dans le Wisconsin.

It would have been much easier for me to win the so-called popular vote than the Electoral College in that I would only campaign in 3 or 4-- — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2016

states instead of the 15 states that I visited. I would have won even more easily and convincingly (but smaller states are forgotten)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2016

Donald Trump compose son gouvernement

Mais une conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a dénoncé un "recomptage déconcertant" et appelé les démocrates à ne pas être de "mauvais perdants". Sur la chaîne NBC, Kellyanne Conway a précisé que le président élu et son prédécesseur Barack Obama s'étaient entretenus samedi au téléphone pendant environ 45 minutes. "Je peux vous dire, du côté du président élu Trump, qu'il aime beaucoup parler avec le président Barack Obama, évoquer les questions graves auxquelles sont confrontés ce pays et le monde", a-t-elle affirmé. "Ils s'entendent bien. Ils sont en désaccord sur de nombreux points, et cela ne va pas changer. Mais ils se respectent et respectent le processus et la transition sans heurts du pouvoir". Donald Trump a passé le week-end prolongé de Thanksgiving dans son luxueux golf en Floride, peaufinant l'élaboration de son gouvernement. Le suspense demeure sur le choix stratégique de son chef de la diplomatie.