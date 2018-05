Des scientifiques partent à la recherche du monstre du Loch Ness

publié le 24/05/2018 à 19:21

Au tour des scientifiques de se pencher sur le mythe du monstre du Loch Ness. Une équipe d'experts internationaux va se rendre sur le lac écossais dans les prochaines semaines. Ils y prélèveront des échantillons d'eau pour effectuer des analyses génétiques et déterminer quelles espèces y vivent, rapporte Associated Press.



Si Neil Giemmer, le professeur néo-zélandais qui dirigera l'équipe, avoue ne pas croire à l'existence du monstre, il souhaite avoir des preuves scientifiques. Il a en effet expliqué que quand des poissons se déplacent dans l'eau, ils laissent derrière eux des minuscules particules de leur ADN, permettant des analyses.

Les scientifiques prélèveront ainsi 300 échantillons d'eau à différents endroits et différentes profondeurs du lac afin de procéder à des recherches d'ADN. Les résultats seront ensuite comparés à une base de données d'espèces connues. Les réponses devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.

Depuis les années 1930, plusieurs personnes ont raconté avoir vu un animal géant dans le lac des Highlands écossais, alimentant les théories les plus folles et faisant la renommée du site. Depuis, nombreux sont ceux qui ont voulu partir à la recherche du serpent de mer géant. En vain, à chaque fois. Peut-être cette équipe de scientifiques aura-t-elle plus de chance...