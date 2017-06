et Agnès Bonfillon

publié le 17/06/2017 à 00:00

De très nombreux hommages sont rendus depuis l’annonce le 16 juin de la mort d’Helmut Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998. Roland Dumas, en sa qualité de ministre des Relations extérieures puis des Affaires étrangères de François Mitterrand, l’a bien connu. Au micro de RTL, il se souvient de celui dont beaucoup se rappellent comme du père de la réunification.



"Helmut Kohl restera comme le dernier chancelier d’Allemagne qui a réussi l’unification, explique-t-il. Il a réussi aussi à bannir et à finir les séquelles de la guerre, car il ne faut jamais oublier que la guerre 39-45 s’est terminée sans jamais qu’il y ait eu un traité de paix. Et c’était un handicap qu’on a du remonter (…) mais c’était un homme d’État allemand formidable, qui avait un souvenir de tout", affirme-t-il. Il se souvient également de l’amitié entre Helmut Kohl et François Mitterrand : "Le fait qu’ils se soient bien entendus (…) vient du constat que tous les deux avaient connu la guerre."