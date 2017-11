publié le 20/11/2017 à 07:01

Il était l'un des criminels les plus célèbres au monde. Charles Manson est décédé à l'âge de 83 ans, selon TMZ. Le très informé site américain cite notamment Debra Tate, la sœur de Sharon Tate, l'une de ses victimes les plus connues. Elle aurait en effet reçu un appel de la prison pour lui annoncer le décès du criminel dimanche 19 novembre, à 20h13 (heures locales).



Depuis plusieurs jours, les informations concernant son état de santé ne laissaient guère d'espoir alors qu'il avait été conduit d'urgence dans un hôpital de Bakersfield, en Californie. "C'est juste une question de temps", rapportait alors le média people qui évoquait une première hospitalisation en janvier dernier pour des lésions intestinales et une hémorragie interne.

Sept personnes tuées

Le gourou meurtrier, à la croix gammée tatouée sur le front, est emprisonné depuis plus de 40 ans. Il a été condamné à mort en 1971 avec quatre de ses disciples pour les meurtres de sept personnes, dont Sharon Tate, qui était alors l'épouse du réalisateur Roman Polanski et enceinte de huit mois et demi, en août 1969. Leurs peines avaient ultérieurement été commuées en prison à perpétuité.



Le psychopathe avait formé dans le désert californien pendant les années 1960 une communauté, la Manson Family. Il se prenait pour la réincarnation du Christ et avait fomenté une série de meurtres pour provoquer l'avènement d'une lutte entre Blancs et Noirs dont il pensait que les premiers sortiraient victorieux.