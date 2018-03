publié le 30/07/2016 à 11:42

La justice belge a inculpé samedi un homme de tentative d'assassinat terroriste dans le cadre du dossier concernant un possible attentat en Belgique, après son arrestation la veille avec son frère, a annoncé le parquet.

Nourredine H., 33 ans, est accusé de "tentative de commettre un homicide volontaire dans un contexte terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste", selon le communiqué du parquet. Son frère, Hamza H., a été libéré samedi sans être inculpé.



Les deux hommes avaient été interpellés vendredi soir à la suite de mandats de perquisitions dans la région de Mons (ouest) et à Liège (est), en région wallone. Sept maisons ont été perquisitionnées par la police dans la région de Mons et une autre à Liège, à la demande d'un juge d'instruction spécialisé dans les dossiers de terrorisme. Aucune arme ni explosif n'ont été découverts au cours des fouilles, selon le parquet. "Sur base des résultats provisoires de l'enquête, il s'avère qu'il y aurait eu des projets d'attentats en Belgique", a précisé le parquet dans un communiqué.

Au stade des investigations, ces perquisitions et interpellations n'ont aucun lien avec l'enquête sur les attentats du 22 mars à l'aéroport international de Bruxelles et dans la station de métro Maelbeek, qui avaient fait 32 morts.

Ces interpellations en Belgique surviennent au moment où la France et l'Allemagne sont la cible d'une vague d'attaques meurtrières revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI) et qui ont fait des dizaines de morts.

La Belgique, en lutte contre le terrorisme depuis des mois, reste menacée. Le niveau d'alerte est au niveau 3 (menace "possible et vraisemblable") sur une échelle de 4.