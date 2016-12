Les deux pirates de l'air qui avaient détourné un avion de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways sur Malte se sont rendus. Ils ont libéré tous les passagers et les membres d'équipage.

Crédit : Matthew Mirabelli / AFP Un avion de la compagnie Afriqiyah Airway

par Sylvain Zimmermann , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 15:49

12 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les pirates de l'air qui ont détourné vendredi 23 décembre un avion de ligne libyen vers Malte se sont rendus. Ils ont libéré tous les passagers et membres d'équipage, a annoncé le Premier ministre maltais, Joseph Muscat. "Les pirates de l'air se sont rendus, ils ont été fouillés et placés en détention", a-t-il précisé sur Twitter.



Les deux hommes sont des partisans de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi. Ils réclament l'asile politique dans cette île, a déclaré un ministre libyen. S'exprimant sur des télévisions libyennes, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale (GNA), Taher Siala, a ajouté que les pirates veulent annoncer la création d'un parti politique pro-Kadhafi.



Plus tôt dans la journée, les deux pirates de l'air avaient détourné un Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways vers Malte. L'avion qui assurait un vol intérieur avait décollé de l'aéroport de Sebha et devait se rendre à Tripoli. Au total, 111 passagers (82 hommes, 28 femmes et un bébé), ainsi que 7 membres d'équipage ont été pris en otages par les deux pirates, avant d'être tous libérés.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Selon des images de télévision, l'un des deux individus, dont on ne connaît pas encore l'identité, est sorti de l'avion durant quelques instants brandissant le drapeau vert de la Libye sous Kadhafi. Par ailleurs, le pilote de l'avion, Ali Milad, joint par une télévision libyenne, Libya Channel, a indiqué que les deux pirates étaient armés de grenades et d'un pistolet.