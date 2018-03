publié le 22/03/2018 à 11:53

C'est une plaque à forte valeur symbolique. La petite ville de Molenbeek a choisi de rendre hommage à l'une des victimes des attentats de Bruxelles. Elle était habitante de cette commune proche de la capitale belge, avant de mourir dans l'explosion du métro à la station Maelbeek, le 22 mars 2016. Loubna Lafquiri était belgo-marocaine, et pour la ville, un symbole du "vivre ensemble".



Un texte accompagne la plaque de la place : "À la mémoire d'une jeune femme belgo-marocaine, professeur de gymnastique et mère de trois enfants, qui symbolisait le Vivre ensemble et l'émancipation des femmes par le sport. Victime des attentats terroristes du 22 mars 2016". La plaque a été inaugurée le 21 mars, en présence de l'époux et des enfants de la victime.

Une journaliste de CNN est passée devant la plaque et l'a prise en photo pour la partager sur les réseaux sociaux, remerciant Molenbeek pour ce "bel hommage". Un geste fort pour cette ville souvent décrite comme plaque tournante du terrorisme en Europe et par lequel ont transité les assaillants de la cellule terroriste franco-belge responsable des attentats de Paris et Bruxelles.

Et un observateur respecté sur les réseaux sociaux sur les questions de sécurité et de terrorisme de rappeler, à travers cet hommage, que "le terrorisme de groupe comme l'EI (État islamique) frappe de manière indiscriminée".

Merci pour ce bel hommage #Molenbeek. Rest in peace Loubna Lafquiri... J’ai les larmes aux yeux en regardant tout ça... Courage à son époux, ses enfants, sa maman et toutes les familles qui ont perdu un des leurs. #BrusselsAttacks #Maalbeek #PlaceLoubnaLafquiri #2YearsLater pic.twitter.com/VQRKMFeZax — Laila Ben Allal ¿¿¿¿ (@LLuxembourg) 21 mars 2018