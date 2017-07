publié le 17/07/2017 à 02:17

N'est pas Bébé et Johnny qui veut. Un couple de quinquagénaires anglais a terminé aux urgences après avoir voulu reproduire la célèbre danse du film Dirty Dancing, qui se conclu normalement par un porté risqué, a rapporté la BBC vendredi 14 juillet. Loin de maîtriser la chorégraphie comme Patrick Swayze et Jenifer Grey, les acteurs du film, Sharon Price et Andy Price, se sont violemment cognés lorsque ce dernier a voulu soulever sa femme dans les airs.



"Sharon a couru et j'ai attrapé ses hanches et la chose dont je me rappelle après est que nous étions au sol", a témoigné Andy Price à la BBC. Après s'être cognés, Andy souffrait de troubles respiratoires et Sharon d'un mal de dos. Le couple a alors été pris en charge par une ambulance et transporté à l'hôpital. Les amoureux ont été soignés pendant six heures.

¿ A knock-out performance. ¿ Couple knock themselves unconscious practising classic Dirty Dancing lift. https://t.co/riL3UDS8KI pic.twitter.com/5WiM9Sv299 — BBC (@BBC) 14 juillet 2017

Si Sharon et Andy ont tenté de reproduire cette danse, c'est parce qu'ils souhaitaient offrir ce spectacle à leurs invités pour leur futur mariage. Dirty Dancing est en effet le film préféré de Sharon. Mais face à cette déconvenue les tourtereaux ont décidé de changer de plan. "Nous allons chercher un lent traditionnel, et je vais laisser Andy choisir", a confié Sharon.

