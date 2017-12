Amsterdam : la police tire sur un homme armé d'un couteau à l'aéroport

publié le 15/12/2017 à 17:41

La police militaire néerlandaise a tiré sur un homme armé d'un couteau à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, ce vendredi 15 décembre. La situation est désormais "sûre" a signalé sur Twitter, le compte de la maréchaussée royale.



L'homme a été la cible de plusieurs tirs de "la police militaire à Schiphol après qu'il a proféré des menaces avec un couteau", a tweeté la police militaire, ajoutant un bref la "situation sûre". Quelques minutes plus tard, ce compte a indiqué avoir "maîtrisé, arrêté et évacué" le suspect.



Le Schiphol Plaza, vaste hall d'entrée de l'aéroport et centre commercial, a été évacué, a fait savoir Tom Goemans, chargé de communication. Aux alentours de 17h30, il a de nouveau été accessible aux passagers. "Une petite partie est encore occupée par la police militaire. La circulation aérienne n'a connu aucune perturbation à la suite de cet incident", a précisé l'aéroport sur son compte Twitter.

Un retour progressif à la normale

Les trains depuis et vers Schiphol, circulant sous cette plateforme, avaient été arrêtés par mesure de sécurité. Mais ces "restrictions sont passées", a annoncé la compagnie ferroviaire néerlandaise NS sur son site. "Les retards se réduisent. Les trains rouleront à nouveau normalement vers 17h30."



L'aéroport de Schiphol, situé à proximité, d'Amsterdam est une des plus importantes plaques tournantes du trafic aérien en Europe. Il avait été évacué en avril 2016, tard dans la nuit, quelques semaines seulement après les attentats-suicides dans le métro et l'aéroport de Bruxelles. L'alerte avait été provoquée par un sans-abri. En novembre 2016, c'est l'aéroport de Rotterdam qui avait été la cible d'une menace terroriste avérée. Finalement, ce signalement s'était lui aussi révélé sans conséquence.



