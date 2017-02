publié le 25/02/2017 à 20:06

Une voiture a foncé dans la foule en Allemagne. Vers 16 heures, un homme au volant d'une voiture sombre a foncé dans un groupe de personnes dans la ville de Heidelberg. Au total, trois personnes ont été blessées dans cette attaque. La police a indiqué ne pas être en mesure de dire s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou non. "Nous continuons à enquêter. Dès que nous en saurons plus, nous informerons le public", a précisé un porte-parole de la police.



Après l'incident, "le suspect est sorti du véhicule et s'est éloigné à pied, armé d'un couteau", ont par ailleurs expliqué dans un communiqué les services de police. Alerté par des témoins, une patrouille a pu localiser l'individu. Lors de l'interpellation les "fonctionnaires ont fait usage de leurs armes à feu". "Le suspect est grièvement blessé et se trouve à la clinique de Heidelberg", est-il ajouté.

Selon le quotidien populaire allemand Bild, l'homme souffrait de troubles psychiatriques. Les autorités n'ont elles donné aucune indication à ce sujet. Ces dernières sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste pesant sur l'Allemagne, particulièrement depuis l'attentat au camion-bélier en décembre à Berlin revendiqué par Daesh. 12 personnes avaient péri dans cette attaque terroriste.



La mouvance jihadiste a connu ces deux dernières années un essor croissant dans le pays. Les services de renseignement intérieur estiment à environ 10.000 le nombre d'islamistes radicaux dans le pays dont 1.600 soupçonnés de liens avec le "terrorisme". Outre l'attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l'EI a revendiqué en 2016 un meurtre à Hambourg, un attentat à la bombe (15 blessés) et une attaque à la hache (5 blessés).