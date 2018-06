publié le 20/06/2018 à 12:12

Un attentat à la "bombe biologique" avec de la ricine a été déjoué en Allemagne, a annoncé mercredi 20 juin le chef de la police judiciaire allemande. Cela fait suite à l'arrestation la semaine dernière d'un Tunisien à Cologne.



"Il y a eu dans cette affaire des préparatifs concrets pour commettre un tel acte, avec une sorte de bombe biologique et il s'agit en Allemagne d'une chose sans précédent", a déclaré Holger Münch à la radio publique allemande, en précisant que le suspect avait commencé à produire de la ricine.

La ricine est un poison très puissant. Comme le gaz sarin, il est considéré comme une arme biologique très puissante. Comme l'explique Slate, le poison "est naturellement synthétisé par un arbrisseau membre d’une famille nombreuse des plantes dites dicotylédones". La toxine se trouve dans les graines ou les fèves des plantes.



Un poison puissant et mortel

Une fois fabriquée, la ricine se présente sous forme de poudre blanche et peut être incorporée dans un liquide, un aliment, dispersé dans l'air, voire injecté. Les premiers symptômes apparaissent en moins de 10 heures si le poison est ingéré.



La ricine est extrêmement puissante et provoque une morte très douloureuse en moins de trois jours. Pour tuer un homme de 100 kilos, il suffit d'un dixième de grammes. Actuellement, il n'existe aucun antidote.



Une fois ingérée, la ricine s'attaque au foie et au pancréas. La victime subira des vomissements et de diarrhées, entraînant une grave déshydratation puis la mort.