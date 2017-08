publié le 04/08/2017 à 04:30

Un nouvel attentat kamikaze a fait un mort en Afghanistan, jeudi 3 août, dans la soirée. Un soldat de la coalition étrangère a été tué lors d'une attaque-suicide contre son convoi, au nord de Kaboul, indique l'Otan. Sa nationalité n'a pas été dévoilée. Six autres personnes ont été blessés, cinq soldats et un interprète. L'attaque a été revendiquée par les talibans sur les réseaux sociaux.





"Les blessés ont été traités dans l'hôpital militaire américain sur l'aéroport de Bagram. Tous se trouvent dans un état stable", a précisé l'Otan. Les talibans, en pleine saison de combats, multiplient les opérations contre les forces afghanes et celles de la coalition qui les appuient.

La veille, mercredi 2 août, deux soldats américains ont été tués et quatre blessés dans l'attaque de leur convoi par les talibans dans le sud, près de l'aéroport de Kandahar et à proximité de leur base militaire. L'Otan compte plus de 13.000 soldats déployés dans le pays, dont 8.400 Américains qui attendent l'annonce des renforts demandés par leur commandant, le général John Nicholson.