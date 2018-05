160.000 lettres non remises entre 1650 et 1815 vont être numérisées et mises en ligne

" C'est touchant , vous avez l'impression d'être en contact avec les personnes qui les ont écrites à l'époque", a confié à abc, Amanda Bevan, responsable des dossiers juridiques aux Archives nationales du Royaume-Uni. Et de préciser que de nombreuses lettres ont été rédigées pendant la guerre, offrant de fait des contenus "déchirants". "Surtout ceux qui disent : 'J'ai écrit trois lettres, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Es-tu encore en vie ? '" Il faudra être patient pour découvrir toutes ces lettres puisqu'un quart d'entre elles ne sont pas encore classées par date. Ainsi, des lettres des années 1770 sont mélangées à d'autres des années 1780. Des lettres en français sont avec celles rédigées en espagnoles. "Maintenant, nous avons juste besoin de temps et de ressources pour les tirer".

Le projet, financé par l'Académie des sciences et des sciences humaines de Göttingen (Allemagne), a été lancé ce mois-ci. Les archivistes préparent les dossiers pour la numérisation. Pour chaque lettre, une brève description et plusieurs photos seront créées puis ajoutées à une base de données de recherche en ligne gratuite.

Plus de 160.000 lettres qui n'ont pas été remises à leurs destinataires entre 1650 et 1815 vont être numérisées et mises en ligne, rapporte abcnews . Au cours de cette période, la Grande-Bretagne a été impliquée dans de nombreux conflits et c'est en capturant des navires ennemis qu'ils ont mis la main sur des sacs postaux remplis de lettres , dans lesquelles se dessinent des histoires passionnantes. Les Archives nationales du Royaume-Uni ont conclu un partenariat avec l'université d'Oldenburg en Allemagne dans le cadre du Prize Papers Project , un vaste projet sur 20 ans, visant à numériser ces documents pour les rendre disponibles gratuitement.

Subtilisées dans des navires ennemis par les Britanniques pendant différents conflits, les lettres vont pouvoir être mises en ligne gratuitement.

