publié le 09/02/2018 à 12:42

Les chiens aussi aiment faire de l'équitation. C'est ce qu'a découvert avec surprise une habitante de Bolivar, dans le Missouri (États-Unis). Elle revenait d'un fast-food quand elle a aperçu dans la nuit un chien sur le dos de son poney.



Callie Schenker s'est alors approchée et a constaté, hilare, qu'il s'agissait du chien de ses voisins, tranquillement assis sur le dos du poney. Lorsqu'elle a essayé d'attirer l'attention des deux animaux, le poney s'est enfui, emportant sur son dos le chien cavalier.

La séquence improbable, filmée et postée sur Facebook par Callie Schenker, a été vue près de six millions de fois. Elle précise que le chien de ses voisins "se promène (chez elle) de temps en temps", et qu'il n'a pas été blessé dans sa chevauchée nocturne. Le poney, Cricket, qui "a perdu un œil dans un accident il y a longtemps", va bien aussi, précise sa propriétaire.

Elle ne pensait pas que sa vidéo ferait un tel buzz, mais Callie Schenker est "heureuse d'avoir fait rire tout le monde" avec sa vidéo. Pour que les internautes puissent continuer à suivre les aventures de ces "meilleurs amis" originaux, elle a même créé une page Facebook.