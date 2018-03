VIDÉO - Céline Dion salue le talent du jeune Gabonais qui a repris un de ses titres

publié le 29/07/2016 à 06:01

Il enflamme la toile depuis une semaine avec sa reprise d'un succès de Céline Dion. Samuel, jeune Gabonais, s'est dit mercredi 27 juillet "ému" et "surpris" par son idole québécoise qui a salué son "talent" et partagé sa vidéo sur les réseaux sociaux. L'adolescent de 17 ans, qui n'a jamais pris de cours de chant et affirme avoir dû abandonner ses études "faute de moyens financiers", avait été filmé chantant The power of love assis sur les marches de sa cage d'escalier par une amie de sa sœur, qui pensait qu'un voisin écoutait vraiment Céline Dion.



L'amie a ensuite envoyé la vidéo à un blogueur influent, Barack Nyare Mba, qui a créé une page sur les réseaux sociaux ("Tous ensemble pour Samuel") pour "qu'il trouve un producteur ou qu'il participe à un concours".

La vidéo a rapidement fait le buzz, dépassant le million de visionnements en quelques jours, pour ensuite bénéficier du coup de pouce de la diva québécoise qui l'a partagée mardi soir sur les médias sociaux en écrivant de surcroît un mot au jeune chanteur africain. "Samuel, ton talent est aussi grand que ta voix. Je suis très touchée que mes chansons aient voyagé jusqu'à toi", écrit Céline Dion sur sa page Facebook. "J'espère que nous aurons un jour l'occasion de nous rencontrer et je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Continue de chanter comme tu le fais : quand la musique vient du cœur, elle traverse toutes les frontières...", conclut la star dont le message a été abondamment commenté par ses fans dont plusieurs souhaitent désormais voir ce duo improbable réuni sur scène.

Depuis ce mot, le nombre de "vues" a doublé pour dépasser mercredi les 2,2 millions au grand plaisir du jeune Gabonais. Contacté par l'AFP, Samuel s'est dit "très ému et très surpris" par la réaction de son "idole". "Je ne m'attendais pas à ça. Moi je n'ai même pas de téléphone, ni de compte Facebook, c'est mon frère qui m'a dit que Céline avait partagé ma vidéo", a commenté le jeune chanteur, issu d'une famille modeste de la capitale gabonaise Libreville.



"J'espère seulement qu'un jour, je pourrais la rencontrer pour de vrai", a ajouté le chanteur qui affirme avoir été approché par l'émission de télé-crochet musical The Voice diffusé sur la chaîne française TF1, ainsi que par la Côte d'Ivoire. "Je n'ai pas l'habitude de ça (le succès, ndlr). Moi je me sentais bien quand je chantais dans l'escalier. Et maintenant les gens me reconnaissent même dans la rue", a-t-il dit.