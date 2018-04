Un lycée américain refuse le cadeau d'un milliardaire mégalomane

publié le 13/04/2018 à 20:51

La mégalomanie n'a pas de prix. Et le milliardaire Stephen A. Schwarzman l'a appris à ses dépends. Le PDG et co-fondateur du fonds d'investissement Blackstone voulait en effet donner 25 millions de dollars à son ancien lycée de Pennsylvanie, Abington High School,. Mais ce don cachait de nombreuses contreparties, provoquant l'indignation de parents d'élèves et d'alumni de l'établissement, rapporte The Inquirer.



Apprenant qu'un don de 25 millions de dollars avait été fait à l'école, de nombreuses voix s'étaient élevées afin de pouvoir consulter le contrat signé le 27 mars liant les deux parties. Et elles n'ont pas été déçues.

Dans la première version du contrat, le milliardaire, par ailleurs proche de Donald Trump, avait en effet des requêtes bien précises. L'école devait changer de nom pour se rebaptiser the Abington Schwarzman High School, et pour "éviter tout doute", le nom devait être affiché "au minimum" à chacune des six entrées du lycée. Ne s'arrêtant pas là, le milliardaire voulait également que certains bâtiments portent le nom de ses frères, de son ancien coach d'athlétisme et d'anciens camarades. Et ce n'est pas tout, le milliardaire souhaitait également un portrait de lui "bien en vu" dans le lycée.

Des rapports réguliers sur l'enseignement

Mais le milliardaire ne s'est pas arrêté à ces demandes. Il réclamait en effet d'avoir un droit de regard sur la construction du nouveau campus financé par ce don, exigeait que les élèves aient des cours de codes mais demandait également des rapports réguliers sur l'enseignement de l'informatique dans l'école, une requête que certains ont vu comme de l'ingérence dans l'enseignement public.



Et les opposants à la première version du contrat ont obtenu gain de cause. Le comité scolaire s'exprimera le 24 avril sur un nouveau contrat, avec moins d'exigences du milliardaire. La photo géante et le nom de ses frères ne devraient plus être sur la table. Le nouveau contrat ne parle pas non plus du droit de regard que souhaitait initialement Schwarzman. Selon Raymond McGarry, directeur de l'école, les intentions du milliardaire "étaient bonnes, durant la totalité de l'affaire".