Un fromage vieux de 340 ans découvert dans une épave

publié le 29/07/2016 à 17:33

La découverte la plus odorante qu'il soit. Un fromage vieux de 340 ans a été découvert le long des côtes suédoises en mer Baltique. Des plongeurs, qui exploraient l'épave d'un vaisseau appelé Le Kronan, ont retrouvé une matière moisie qui rappelle la texture d'un foie gras.



Exhalant un parfum de levure et de roquefort, la mystérieuse pâte se trouvait dans une sorte de pot étanche au fond de la mer. Et à l'intérieur du bateau, des diamants, des ducats, des statues ont été retrouvés. "Nous pensons qu'il s'agit d'un produit laitier. Contrairement à d'autres, je trouve l'odeur assez agréable, on sent la vie", selon le responsable de l'exploration du navire, Lars Einarsson.

La conservation de l'objet s'explique par les conditions optimales de l'endroit. La mer Baltique est très peu salée et le pot reposait sous une couche de sédiments le préservant de la corrosion, selon l'archéologue. Le fromage du «Kronan» va être confié à l'université agricole d'Uppsala, près de Stockholm, pour des analyses.