Trente ans de tradition pour le "Dîner en blanc" à Paris

et AFP

publié le 01/06/2018 à 17:18

Dimanche 3 juin, 17.000 participants annoncés se rassembleront au même endroit pour célébrer l'art de la table et du savoir-vivre. 6.000 d'entre eux seront des étrangers, venus spécialement pour l'événement. Quant au lieu de cet incontournable rendez-vous, il est à chaque fois tenu secret jusqu'à la dernière minute. Mais il a déjà eu lieu dans des endroits emblématiques de la capitale tels que la place des Vosges, au Trocadéro, devant la Pyramide du Louvre, sur le parvis de Notre-Dame ou encore dans les contre-allées des Champs-Élysées.





Ce concept typiquement français a vu le jour en 1988. Depuis la première édition, d'abord constituée d'une petite dizaine de participants, le concept a fait du chemin : le phénomène s'étend à présent à 80 villes à travers le monde et rassemble plusieurs milliers de "dîneurs en blanc". L'année dernière à Paris, 8.000 convives s'étaient retrouvés sur le parterre de l'Hôtel de ville accompagnés de chaises pliantes, tables et victuailles.

Un événement bien vu des autorités

Pas besoin d'autorisations particulières pour ce grand rassemblement. L'événement bénéficie d'une tolérance plutôt rare de la part des autorités, qui imposent toutefois que bière et alcools forts soient prohibés durant le repas et que le lieu soit laissé en l'état après le banquet. L'organisation, millimétrée pour gérer au mieux ce tel afflux de convives, a édité une charte de comportement afin d'assurer le bon déroulement de l'événement et le respect des règles de conduite.