Qu'est-ce qu'une bonne bière ?

publié le 28/06/2018 à 13:31

Elisabeth Pierre, zythologue, se consacre depuis vingt ans au développement de la connaissance des bières en France.

Experte en dégustation et accords bières et mets, elle part à la rencontre des producteurs dans les brasseries en Europe et en Amérique du Nord pour les faire connaître au plus grand nombre.

Elle nous parle de cette boisson si populaire.



Le site d’Élisabeth Pierre Bierissima

à lire : Choisir et acheter sa bière en 7 secondes paru chez Hachette.

Choisir et acheter sa bière en 7 secondes

à voir : Le Mondial de la bière Paris 2018 qui se déroule les 29, 30 juin et 1er juillet

et Zymo, événement unique en France consacré aux Pains, Bières et Fromages du 5 au 7 octobre 2018 au Pavillon Baltard à Nogent-Sur-Marne