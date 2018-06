Lorraine : pour fêter ses 92 ans, une arrière-grand-mère saute en parachute

publié le 04/06/2018 à 17:11

Elle a "économisé pièce par pièce pour payer les 240 euros nécessaires". Pour ses 92 ans, une arrière-grande-mère a décidé de s'offrir un saut en parachute en tandem, à Doncourt-lès-Conflans (Meurthe-et-Moselle), rapporte le Républicain lorrain.



Marie Wallerand a effectué les 4.000 mètres de saut en 50 secondes. "C’est tellement beau", a confié la nonagénaire à ses proches venus la voir lors du saut. "À aucun moment, je n’ai eu peur. Le moniteur était derrière moi. En sautant, j’avais l’impression d’être avec les anges."

L'arrière-grand-mère n'en est pas à son coup d'essai. Il y a cinq ans, elle avait sauté en duo pour ses 87 ans. Mais cette deuxième expérience "était encore mieux", assure-t-elle.

Et pas question pour elle de raccrocher le parachute. La retraitée, aux 4 enfants, 15 petits-enfants et 24 arrières-petits-enfants, souhaite réitérer l'expérience pour ses 95 ans. Et d'ajouter : "J’ai un rêve : celui de faire de l’hélicoptère avec Michel Drucker !". Le message est passé.