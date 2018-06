Le jour où David Copperfield a dévoilé le secret d'un tour de magie

publié le 03/06/2018 à 11:05

Une histoire spectaculaire ou insolite. Elle se passe à Los Angeles où le plus célèbre magicien du monde, ce qui ne se fait jamais, a été obligé de révéler l'un de ses tours les plus spectaculaires.



Oui, c'est effectivement une première dans la grande histoire de la magie. Et c'est un tribunal qui a obligé le célébrissime David Copperfield, c'est bien lui dont il s'agit dans cette histoire, le magicien le mieux payé du monde, à livrer la recette de l'un de ses numéros qu'il présentait dans un théâtre de la ville.

Copperfield était en fait poursuivi par un spectateur sélectionné avec 12 autres pour faire partie de ce tour baptisé Lucky 13, le 13 porte chance. Ce touriste britannique était monté sur scène, avait disparu, puis s'était blessé en trébuchant. Il demandait donc des dommages et intérêts. Mais avant de lui accorder quoi que ce soit, le tribunal a exigé d'en savoir plus sur les conditions de sa chute. Et donc a demandé qu'on révèle l'envers du décor.

Lucky 13, c'est un classique de l'univers du magicien américain. Il l'a exécuté des milliers de fois et tout le monde en redemande. Il s'agit de faire disparaître 13 personnes, choisies au hasard dans la salle, et de les faire réapparaître bien loin de là, à l'entrée du théâtre. Effet garanti. Devant le tribunal, David Copperfield a donc du révéler que les 13 spectateurs empruntaient, derrière un rideau un système de passages secrets les conduisant jusqu'à l'extérieur.



Ils devaient pour cela courir à tout allure pour être quasiment téléportés loin de la scène. Le touriste britannique, qui s'était déboîté l'épaule dans sa course, a été débouté. Mais le mal est fait, David Copperfield a été contraint de rompre son serment de magicien et de donner les secrets d'un tour qu'il ne refera plus.