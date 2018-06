publié le 21/06/2018 à 18:01

Mark Zuckerberg a peut-être trouvé la recette pour marcher enfin sur les plates-bandes de YouTube. Après Facebook, WhatsApp et Messenger, le fondateur du plus grand réseau social de la planète vient de placer une quatrième application dans le club très fermé des plateformes milliardaires. Le réseau social de partage de photos et de vidéos Instagram a annoncé mercredi 20 juin qu'il comptait désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. Et la filiale de Facebook n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.



Instagram a lancé mercredi IGTV, une nouvelle application dédiée aux artistes, créateurs, médias et influenceurs, centrée sur les vidéos verticales et long format, diffusées en haute définition. Contrairement à Instagram, où la durée maximale est fixée à une minute, IGTV permet à tous les utilisateurs de publier des vidéos allant jusqu'à dix minutes. Les comptes officiels, disposant d'un grand nombre d'abonnés, peuvent aller jusqu'à une heure.

Des vidéos d'artistes, médias et créateurs

Disponible sur l'App Store d'Apple et le Play Store d'Android, IGTV est accessible avec un compte Instagram. Les deux applications sont liées. "Quand vous suivez un créateur sur Instagram, sa chaîne va apparaître sur IGTV pour que vous puissiez la regarder", indique le réseau social dans un communiqué. Dans le même ordre d'idée, des notifications avertiront les utilisateurs d'Instagram lorsqu'un des comptes qu'ils suivent publiera une nouvelle vidéo sur IGTV.

Des passerelles entre les deux applications sont prévues Crédit : Instagram

IGTV fonctionne selon un principe de chaînes. À la manière de l'onglet Discover de son rival américain Snapchat, elle met en avant les vidéos des artistes, médias et créateurs. Kim Kardashian, The Economist, National Geographic ou One Republic figurent parmi les premiers inscrits. D'importants comptes français ont aussi répondu à l'appel, notamment Gad Elmaleh, Jamel Debouzze, David Guetta, l'équipe de France de football ou Enjoy Phoenix.

Pas de publicité pour l'instant

IGTV ne propose pas de publicité pour l'instant. Instagram y voit d'abord un moyen d'accroître son audience et de la fidéliser. Avec IGTV, le réseau social veut séduire les jeunes, qui regardent moins la télévision et davantage les vidéos de créateurs en ligne. IGTV vient directement concurrencer YouTube, détenue par Google, et Snapchat, que Facebook a tenté d'acquérir en vain.



Selon un sondage réalisé par le Pew Research Center paru fin mai, 51% des ados américains entre 13 et 17 ans utilisent Facebook contre 85% pour YouTube, 72% pour Instagram ou encore 69% pour Snapchat. Les adolescents sont une cible de choix pour les annonceurs car c'est un bon moyen de s'assurer leur fidélité à long terme