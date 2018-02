publié le 13/02/2018 à 13:08

Super Mario aux Jeux olympiques d'hiver ? La réalité a presque rejoint le jeu vidéo mercredi 7 février lorsqu'un internaute a remarqué la ressemblance troublante entre un joueur de curling américain et le personnage de jeu vidéo Mario.



Avec sa tenue et sa casquette rouges de l'équipe des États-Unis et sa moustache, Matt Hamilton a rappelé le petit plombier de Nintendo à Jon qui l'a signalé sur Twitter.

Le compte officiel de l'équipe olympique américaine s'est amusé de la ressemblance entre son joueur de curling et Mario, au point de faire un montage photo pour mettre côte à côte les deux sosies. Matt Hamilton, qui participait pour la première fois aux Jeux olympiques à Pyeongchang, aura marqué la mémoire des internautes.