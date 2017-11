publié le 27/11/2017 à 17:04

La photo est légèrement colorisée. On y voit cinq hommes aux visages sévères portant des chapeaux, et fixant l'objectif. Ce ferrotype, réalisé dans les années 1875-1880 sur une fine plaque de métal, Frank Abrams l'a acheté sur un marché aux puces, dans la bourgade d'Asheville aux États-Unis, pour 10 dollars.



Il trouvait l'image amusante pour décorer la chambre d'un chalet qu'il loue sur Airbnb. Des dizaines de touristes ont dormi sous cette photo sans savoir qui veillait sur eux. Jusqu'à ce que Frank Abrams, après avoir vu une émission télé, tique sur le deuxième personnage à partir de la gauche.



L'homme va donc faire expertiser la photo avec le meilleur spécialiste de l'Ouest américain, le professeur Stahl. Après expertise et contre-expertise, le résultat est formel : le personnage en question, visage émacié et chapeau en arrière, est bien Henry McCarty, l'une des légendes du crime américain.

Billy the Kid, l'homme aux 21 cadavres

On le connaît surtout sous le nom de Billy the Kid : 21 cadavres derrière lui, des vols, des braquages, une cavale sanglante jusqu'au Mexique. La photo est un trésor, car c'est seulement la troisième où le desperado est authentifié. Jackpot pour son propriétaire, elle est estimée entre 3 et 5 millions de dollars. Une somme importante parce qu'elle recèle une autre surprise de taille : à l'extrême droite de l'image se trouve Pat Garrett. Il était le meilleur ami de Billy the Kid et est devenu shérif alors que le Kid sombrait dans la violence.



Et c'est lui, le shérif Garrett qui a abattu, après une longue traque, le criminel, le 14 juillet 1881. Billy the Kid et Pat Garett, son ami et bourreau, sur un même cliché déniché aux puces pour 10 dollars. Inespéré, autant dire que le propriétaire a décroché cette photo devant laquelle ses locataires Airbnb passaient sans même le regarder.