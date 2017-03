En Suède, des hôtels remboursent le séjour en cas de divorce

publié le 27/03/2017 à 18:08

L'initiative a de quoi surprendre, et pour la porte-parole du groupe Countryside Hotels, elle vise à pérenniser des couples. Depuis le 20 mars, cette chaîne d'hôtels suédoise propose à ses clients de les rembourser s'ils divorcent l'année suivant leur séjour à l'hôtel.



Comment ça fonctionne ? Les clients indiquent un code lors de leur réservation dans l'un des 40 luxueux hôtels que compte le groupe en Suède, puis "si contre toute attente" le couple venait à se séparer dans les 12 mois suivant, il lui suffit d'envoyer "le jugement et Countryside Hotels rembourse leur séjour, jusqu'à deux nuits", précise la chaîne dans un communiqué. Pour profiter de cette offre, il faut bien entendu être marié légalement et séjourner dans la même chambre.

Anne Madsen, la porte-parole de Countryside Hotels espère qu'avec cette campagne promotionnelle plutôt originale, "les personnes seront plus nombreuses à comprendre à quel point c'est important de s'investir avant qu'il ne soit trop tard dans sa relation. (...) Cela fait longtemps qu'on accueille des couples dans nos hôtels (...) et nous avons vu à quel point il peut être bénéfique de quitter la routine et se consacrer l'un à l'autre", explique-t-elle.



En Suède, près d'un mariage sur deux se soldait par un divorce en 2014. Est-ce ce qui a poussé la chaîne à proposer une telle offre ? En tout cas depuis son lancement, "pas mal de gens se sont manifestés et ont demandé si cette garantie existe pour de vrai", s'amuse la porte-parole du groupe.