Dans son testament, Marcel Delhaye a fait un joli cadeau à la ville de Dunkerque. Décédé le 8 mars 2017, cet habitant de Malo-les-Bains a légué 1,79 million d'euros à la sous-préfecture du Nord, rapporte France 3 Hauts-de-France. Un don généreux, que Marcel Delhaye voulait destiner à une cause : la construction d'une maison de retraite.



Si la somme de 1,79 million d'euros est conséquente, elle n'est pour autant pas suffisante à la réalisation d'un tel projet - qui pourrait coûter aux alentours de 10 millions d'euros, explique France 3. Marcel Delhaye prévoyait que la ville ajouterait la somme manquante.

"On accepte bien volontiers le leg", a confié Pascal Lequien, adjoint au maire chargé des finances, de la gestion immobilières et des assurances, qui précise que cette somme est "insuffisante pour une maison de retraite", dont "le prix varie beaucoup en fonction de la taille, du standing ou des équipements".

Le donateur souhaite une plaque "reproduisant son visage"

"C'est complètement imprévu et assez inédit. C'est rare !", se réjouit toutefois l'élu interrogé par la télévision locale et qui évoque un homme qui "n'était pas quelqu'un de notoirement connu" dans la ville, et n'ayant pas d'héritier ou de famille connue. La donation a été "étudiée par le service juridique de la mairie", et "les notaires ont aussi vérifié s'il n'avait pas d'héritier". Et de conclure : "On l'a mis en réserve, il est hors de question de le dépenser pour autre chose".



Une chose est sûre, Marcel Delhaye doit désormais s'être fait un nom à Dunkerque. Dans son testament, rédigé en 2009, le généreux donateur détaille les origines de sa petite fortune : la vente d'une maison rue Charles-Lauwick à Malo-les-Bains, d'une valeur de 89.000 euros, mais surtout ses six assurances-vie.



Enfin, dans son testament, Marcel Delhaye souhaite qu'on "mette dans le cimetière de Malo-les-Bains une plaque reproduisant son visage". Et à l'élu d'assurer : "On va aussi respecter ça, tout en s'assurant que ça ne soit pas trop tape à l’œil". Quoi qu'il en soit, "telles sont mes dernières volontés", est-il écrit noir sur blanc dans le testament de Marcel Delhaye.