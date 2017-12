Donald Trump croit-il à l'existence des ovnis ?

publié le 20/12/2017 à 11:19

Il y a ceux qui croient à l'existence des ovnis et ceux qui n'y croient pas. Dans quel groupe se place Donald Trump ? Sa porte-parole Sarah Sanders n'a pas la réponse. Interrogée sur le sujet lors de son point presse mardi 19 décembre, elle a répondu, amusée : "Cette question n'a pas été soulevée lors de nos échanges ces derniers jours", avant de préciser "Je vérifierai et vous tiendrai au courant".



Cette question intervient quelques jours seulement après les révélations du New York Times de l'existence d'un programme du Pentagone chargé d'enquêter sur les objets volants non identifiés. Entre 2007 et 2012, ce "Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées" a, selon le quotidien américain, documenté d'étranges objets volants, évoluant à grande vitesse sans propulsion visible ou en position stationnaire, sans moyen apparent de portance.

Le Pentagone a précisé que ce programme, connu d'un petit nombre de responsables seulement, s'était achevé en 2012 pour permettre de se consacrer à "d'autres priorités qui méritaient un financement". Le New York Times, lui, affirme que les recherches sont toujours d'actualité.