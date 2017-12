publié le 18/12/2017 à 15:12

Près d'un demi-siècle après le "petit pas pour l'homme" et le "bond de géant pour l'humanité" de Neil Armstrong, la Lune, satellite naturel de la Terre, attise de nouveau les convoitises. Donald Trump a confirmé lundi 11 décembre sa volonté de renvoyer des hommes sur la Lune afin de préparer une mission habitée vers Mars, une ambition qui pourrait cependant être freinée par des contraintes budgétaires.



"Cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une mission ultérieure vers Mars et peut-être un jour vers d'autres mondes au-delà", a souligné Donald Trump lors d'une brève cérémonie à la Maison Blanche, signant une directive demandant à la Nasa d'accentuer ses efforts sur les missions habitées vers l'espace lointain, une priorité qui rassemble les élus des deux bords.

Ce que l'on sait de la vie sur Mars

Aller sur Mars nécessitera un bond immense dans le progrès technique, ainsi que des ressources financières colossales. Car il s'agit de trouver la façon de transporter des humains, en bonne santé, sur les 225 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars.

Bien entendu, la colonisation de Mars nécessite aussi de savoir si la planète rouge est habitable. Pour le moment, on sait qu'il s'agit d'un monde froid, aride et à l'air irrespirable. Aussi, la couche atmosphérique particulièrement ténue a pour conséquence de laisser passer les rayons cosmiques aux radiations bien trop fortes pour le cerveau humain.



Pour la survie, la Nasa travaille ainsi sur le développement de combinaisons spéciales. Elon Musk, fondateur de SpaceX, a également soumis l'idée de fondre les masses de glace sèche recouvrant ses pôles avec des ogives nucléaires afin de vaporiser le dioxyde de carbone qu’ils renferment et créer un effet de serre qui réchaufferait l’atmosphère. Des chercheurs ont aussi imaginé la création d'un bouclier magnétique artificiel pour renforcer l'atmosphère de la planète et protéger les humains des radiations.





Aussi, la présence d'eau liquide en surface a été affirmée par la Nasa grâce à la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter. Seulement, cette eau serait très fortement concentrée en sel.

Quelles sont les nouvelles échéances ?

Fin mars, Donald Trump a signé une loi définissant les missions habitées vers l'espace lointain comme étant la priorité de la Nasa. Sur le papier, l'agence américaine doit donc tout mettre en oeuvre pour réussir un voyage humain vers Mars au cours des années 2030.



Parmi les puissances spatiales, l'Europe n'est pas en reste. Les chercheurs de l'Agence spatiale européenne réfléchissent à l'élaboration d'un village sur Lune, qui permettrait non seulement de remplacer la vieillissante Station spatiale internationale (ISS) mais aussi de constituer un camp de base pour des expéditions vers Mars. C'est aussi l'idée de Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui a créé la société spatiale Blue Origin avec pour objectif de contribuer à établir des colonies lunaires.



En 2020, les Européens et les Russes doivent poursuivre le programme Exomars. Après le crash du module Schiaparelli en octobre 2016, le robot Rover doit se rendre sur la planète pour tenter de trouver des molécules organiques et des traces de vie passées ou actuelles.