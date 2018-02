publié le 10/02/2018 à 11:09

Cette semaine, on n'a parlé que de la neige ! Parce qu'il a fait aussi froid que dans le cœur du PDG de Monsanto. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après Paris Plages, Anne Hidalgo a fait très fort avec "Paris Plagne". Dans ma cour, on se serait cru aux JO de Pyeongchang, mais sans les problèmes diplomatiques puisque je n'avais pas invité ma mère.



Avec la neige, on est tous divisés en deux groupes : il y a ceux qui trouvent ça poétique, inspirant, et ceux qui ont hâte que ça se termine. La neige, c'est comme les films de Claude Lelouch.

Cette semaine, le milliardaire Elon Musk a mis en orbite une de ses voitures Tesla sur la musique de David Bowie, avec la fusée la plus puissante du monde. Comme quoi, quand on a de l'argent, on a l'impression de faire pour de vrai tout ce qu'on fait pour de faux quand on prend de la drogue.

Cette Tesla est toujours en route pour Mars. Alors pourquoi Mars ? Parce qu'en orbite autour de Jupiter, il y a déjà Christophe Castaner. Cette voiture va tourner pendant plusieurs milliards d'années, comme moi quand je m'engage sur la place de l'Étoile à 17h.