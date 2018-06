publié le 14/06/2018 à 20:02

Une vision peu habituelle pour les habitants d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Mercredi 13 juin, un troupeau de plusieurs dizaines de moutons a traversé les rues de la ville, traversant les passages piétons et broutant l'herbe au pied des tours dans les cités, raconte la radio Swigg.



Il s'agissait d'une transhumance organisée par les Bergers urbains. Les moutons ont parcouru une dizaine de kilomètres, guidés par les membres de la coopérative, le tout sous le regard amusé et attendri des habitants qui ont croisé leur route. "C'est toujours dans la bonne humeur, c'est bon enfant, explique Julie-Lou Dubreuilh, co-fondatrice des Bergers urbains, à l'AFP. On sent vraiment que ça décompresse la cité, que ça décompresse le stress de la ville."

Cette sortie permet aux moutons, basés sur le parce de La Courneuve, d'être en meilleure santé et de sortir de leur environnement quotidien. Ils peuvent aussi brouter des plantes spécifiques, qu'ils ne trouvent pas dans leur parc.

Balade au centre-ville d'Aubervilliers des moutons des @BergersUrbains. Merci aux ¿¿et aux organisateurs ! (crédit photos @BergersUrbains) pic.twitter.com/Cn26ZZz2Mv — Aubervilliers (@aubervilliers93) 13 juin 2018