publié le 24/03/2017 à 16:43

Le Sud de la France et particulièrement le Sud-Ouest va connaître un épisode de fortes pluies à partir de ce vendredi 24 mars. Météo France a d'ailleurs placé les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales en vigilance orange "orages et pluie-inondation" dès 19 heures. L'alerte devrait prendre fin samedi vers 16 heures.



Les régions du Languedoc et du Roussillon sont actuellement sous la pluie, pour le moment faible à modérée en cette fin d'après-midi. Ces pluies vont s'intensifier et devenir rapidement orageuses en début de soirée de vendredi de l'Aude aux Pyrénées-Orientales, surtout sur les versants est des massifs de la Montagne Noire et des Pyrénées (Fenouillèdes, Vallespir), tout comme sur les Corbières. Des orages sont d'ailleurs en train de se développer dans le golfe du Lion.

L'Aude devrait connaître une brève accalmie au cours de la nuit, tandis que les pluies devraient persister sur les Pyrénées-Orientales. Météo France rappelle aux habitants des zones concernées quelques consignes de sécurité : "Évitez les abords des cours d'eau, soyez prudents dans vos déplacements, et mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées à l'approche d'un orage".

Météo France place en vigilance orange les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, vendredi 24 mars. Crédit : Capture d'écran / Météo France