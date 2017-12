L'eau du robinet plait visiblement aux Français

publié le 05/12/2017 à 06:50

Deux Français sur trois boivent tous les jours de l'eau du robinet, et sont plutôt satisfaits du goût. Les opérateurs ont visiblement fait des efforts. L'odeur immonde d'eau de javel est de plus en plus discrète. Il y a quand même 20% des consommateurs qui s'interrogent sur la présence de polluants et de traces de médicaments. Il y en a (c'est une vraie question), mais dans des quantités très faibles et aucune étude n'a montré que ça pouvait être dangereux.



Les Français aiment aussi l'eau en bouteille. Beaucoup boivent les deux d'ailleurs. Mais globalement, sur dix verres d'eau bus en France, six viennent du robinet. L'étude, publiée ce mardi 5 décembre par le Centre d'information sur l'eau, montre que 60% des Français trouvent l'eau chère. Mais beaucoup comprennent aussi que l'eau doit être traitée et que cela a un coût.

Des messages qui ne passent pas

En France, pratiquement toutes les ressources (surtout les rivières) sont polluées. En moyenne, un mètre cube coûte 3,70 euros. Le verre d'eau du robinet est 200 fois moins cher qu'un verre d'eau minérale.



Cette étude montre aussi qu'il y a des messages qui ne passent toujours pas. Ainsi, 40% des Français utilisent de l'eau chaude du robinet pour faire à manger (des pâtes ou du thé). Il faut éviter, car l'eau chaude qui est restée dans le ballon peut être source de bactéries. Comme il faut éviter de boire dans la même bouteille pendant une semaine : elle peut devenir un bouillon de bactéries. Une bouteille ouverte doit être bue dans les 48 heures.