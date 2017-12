publié le 01/12/2017 à 06:37

À l'entrée des villes ou des villages, désormais, vous pouvez voir maintenant un petit label APIcité, avec une, deux ou trois abeilles, qui récompense les collectivités qui font des efforts pour préserver les colonies. Cette année, trois villes ont eu trois abeilles : Louveciennes, Orcival et Savigny-le-Temple. Dans ces communes, on installe des hôtels à insectes, on n'utilise plus de pesticides, on fait pousser des fleurs mellifères avec beaucoup de pollen, ou on fauche le bord des routes, mais le plus tard possible, pour offrir aux abeilles des fleurs plus longtemps.



Ce label APIcité est remis par les apiculteurs qui se battent pour préserver une espèce toujours mal en point. La production de miel n'a jamais été aussi basse en France. C'est curieusement en ville que les abeilles vivent le mieux. Elles y vivent plus longtemps qu'à la campagne, car il y a moins de pesticides et leur alimentation est beaucoup plus variée.

Les abeilles vivent mieux à la campagne

Dans un miel produit en ville, on peut trouver des traces de pollen d'une centaine de fleurs différentes. Dans les grands champs de monoculture à la campagne, l'alimentation est beaucoup plus pauvre.



Alors pourquoi défendre les abeilles ? Pour avoir de bonnes tartines le matin, d'accord. Mais aussi car elle pollinisent 70% des végétaux que nous mangeons. Sur une seule patte, une abeille peut transporter 500.000 grains de pollen, qui vont ensuite permettre de produire des fruits, des légumes, du café et du cacao.