Comment éduquer nos enfants à ne plus gaspiller ?

Apprendre aux enfants à moins (ou ne plus) gaspiller est la meilleure façon de leur faire prendre conscience des enjeux écologiques, éthiques et économiques. En plus de développer leur esprit critique, cette sensibilisation au respect de l'environnement leur permettrait de partager des valeurs citoyennes, de connaître les conséquences du gaspillage et de réaliser leur responsabilité dans la protection de la planète... Comment les informer de façon pédagogique ? De quelle façon pousser nos têtes blondes à adopter de nouvelles habitudes quotidiennes ?







Invités

- Marie Cochard : journaliste et blogueuse "La Cabane Anti Gaspi"

- Juliette Franquet : directrice générale de "Love Your Waste"

- Merlin, 7 ans



