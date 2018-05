publié le 14/05/2018 à 12:48

L'ombre menaçante du moustique-tigre plane sur la France. Alors que 42 départements de métropole sont appelés à la vigilance, les communes s'organisent pour bouter ces insectes vecteurs de maladies hors de leur territoire. Une traque sans merci qui donne lieu à des initiatives parfois insolites.



La ville de Blagnac, dans l'agglomération toulousaine, n'a par exemple pas hésité à recruter des chauves-souris pour venir à bout des moustiques aux corps rayés noir et blanc. Et pour cause, ces animaux nocturnes raffolent de ce type d'insectes : ils peuvent en avaler près de 2.000 en une nuit, explique 20 Minutes. Des agents municipaux ainsi que des enfants de la ville ont donc été mobilisés pour construire plus d'une trentaine d'abris pour chauves-souris dans des jardins de Blagnac.

Dans leur bataille, les animaux volants pourront compter sur l'appui de forces au sol. "D'avril à septembre, nous traitons une fois par mois nos points d'eau stagnante avec un produit bio pour tuer les moustiques au stade larvaire", explique à 20 Minutes Joseph Carles, le maire de Blagnac. Les nuisibles sont donc prévenus : la résistance s'organise.