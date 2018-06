Qu'est-ce que l'illectronisme, qui concerne plus d'un quart des Français ?

publié le 26/06/2018 à 16:50

Face à internet, les Français sont loin d'être tous égaux. Selon une étude CSA réalisée en février 2018, près d'une personne sur quatre est aujourd'hui concernée par "l'illectronisme".



Ce terme est constitué à partir des mots "illettrisme" et "électronique" et désigne les individus qui ne sont pas à l'aise pour naviguer sur le web. Selon l'étude, environ 23% des Français déclaraient ainsi ne jamais naviguer sur internet ou bien difficilement. Ce taux s'élève à 58% chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

Trop complexe, trop intrusif ou simplement inutile : parmi ceux qui n'utilisent jamais internet, 42% trouvent cela trop compliqué, 34% n'ont pas confiance dans la protection de leurs données personnelles et la grande majorité (70%) invoque, possiblement conjointement, un manque d'intérêt pour le numérique.



Une "nouvelle forme de fracture sociale"

En outre, près d'un tiers des Français, que l'étude qualifie d'"abandonnistes", déclarent avoir déjà renoncé, au cours de l'année passée, à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser internet. La moitié des "abandonnistes" déclarent avoir déjà ressenti "une sensation de décalage" avec leur entourage dans l'utilisation de technologies "au point de se sentir seul".



Ces inégalités face au numérique sont "une nouvelle forme de fracture sociale", analyse Philippe Marchal, président du syndicat de la presse sociale qui a commandé l'étude. À travers les résultats de ce sondage, il souhaite "sensibiliser" et "permettre une prise de conscience de l'opinion et des pouvoirs publics" sur le sujet.