et Thibaut Deleaz

publié le 25/05/2018 à 13:04

Une petite révolution dans la protection des données des internautes entre en vigueur ce vendredi 25 mai. Le RGPD, pour Règlement général de la protection des données, doit fournir aux citoyens européens de nouveaux droits pour protéger leur vie privée et leurs informations personnelles.



À partir d'aujourd'hui, les services en ligne que vous utilisez vont vous inviter à accepter de nouvelles conditions d'utilisation pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement. En réalité, cela fait déjà plusieurs semaines que les utilisateurs recevaient des mails et des écrans d'information sur les applications et sites internet.

Que va changer le RGPD ?

Avec le RGPD, les internautes vont avoir non seulement une meilleure protection de leurs données, mais vont aussi en reprendre le contrôle. Vous allez désormais pouvoir autoriser le transfert de vos photos d'un site à un autre, de Facebook à un site d'album photos par exemple. Il suffira d'en faire la demande. De la même manière, une liste de courses enregistrée sur le site drive de Leclerc pourra être transférée sur le site d'Auchan.

Les obligations des géants du net seront aussi renforcées. Si votre enfant de 10 ans s'est inscrit en cachette sur Instagram, en théorie réservé aux plus de 16 ans, le site aura la responsabilité de vérifier l'âge de l'enfant. On pourra à tout moment décider de ne plus partager certaines informations avec un site. Il aura alors un mois pour nous répondre.



Que se passe-t-il si je refuse de partager mes données ?

Certains services risquent d'être moins pertinents. Un site de VTC par exemple, qui stocke vos trajets pour vous proposer vos adresses favorites dans la barre de recherches ne pourra plus le faire si vous l'empêcher de garder vos données. Un site de vente en ligne ne pourra également pas vous proposer des achats similaires à ceux que vous avez déjà effectués.



Les sites de rencontre en revanche auront du mal à vous offrir un service si vous refusez de partager vos données. Certains enfin font peur, comme Facebook qui laisse entendre que la plateforme ne pourra plus fonctionner si vous refusez de partager avec elle vos données. En réalité, cela devrait bien se passer.