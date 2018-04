publié le 13/04/2018 à 16:38

Rien ne va plus entre l'enseigne E. Leclerc et la marque Coca-Cola, et cela se ressent dans les rayons. Faute d'accord sur les prix de vente des célèbres bouteilles rouges, l'approvisionnement en boissons, distribuées par le fournisseur Coca-Cola European Partners France, n'est pas renouvelé. Et les consommateurs de "Coca" repartent bredouilles, comme le fait remarquer Le Parisien.



Les négociations sur les prix ont lieu chaque année entre Leclerc et Coca-Cola. Les dernières, lancées "depuis plusieurs mois", explique l'hebdomadaire, n'ont toujours rien donné, alors qu'elles se concluent habituellement "in extremis".

"En raison d’un désaccord avec le fournisseur Coca-Cola qui souhaite augmenter significativement le prix de ses produits en 2018, l’enseigne E.Leclerc n’a pu trouver d’accord avec ce fournisseur et présente ses excuses pour les ruptures constatées sur ces produits", explique Leclerc sur des feuilles affichées en lieu et place des bouteilles. "Nous n’avons pas trouvé d’accord avec l’enseigne Leclerc", confirme Coca-Cola European Partners France.

L'absence de produits Coca-Cola dans les magasins Leclerc ne devrait pas durer, puisqu'il n'est en fait pas question de déréférencement. En fait, Leclerc aurait décidé, selon Le Parisien, "de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, implanté dans un pays de l’Est". Cela place l'enseigne dans le viseur de la Répression des fraudes. Début mars, un "contrôle inopiné" a eu lieu au siège de Leclerc "pour vérifier s’il ne cherche pas à contourner la loi française en s’approvisionnant depuis sa centrale belge".