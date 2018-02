Par "erreur", Facebook a fermé plusieurs semaines une page d'extrême droite

et AFP

publié le 23/02/2018 à 20:58

Facebook a fermé par "erreur" pendant plusieurs semaines avant de la rouvrir La Gauche M'a Tuer, une page d'extrême droite très visitée avec près de 450.000 abonnés, ont indiqué à l'AFP les services français du géant américain. C'est une "erreur", a déclaré Facebook France, au sujet de la fermeture temporaire de cette page vierge de publication entre le 26 janvier et le 20 février, sans donner davantage d'explications .



La Gauche M'a Tuer est l'une des pages Facebook de l'extrême droite française parmi les plus visitées. Elle publie régulièrement des contenus jugés faux par les journalistes de fact-checking, qui vérifient les informations. Y figurent aussi de nombreux contenus xénophobes : les Roms y sont parfois qualifiés de "parasites" qui "rapinent" et à la "présence néfaste" ; les immigrés musulmans sont décrits à l'occasion comme des "envahisseurs" qui "occupent" la France.

Mike Borowski, responsable du site, ancien membre de l'UMP et candidat MoDem aux législatives en 2012, y voit lui un "média d'opinion", "le premier à droite", avec "un million de visiteurs uniques mensuels". C'est aussi, a-t-il indiqué à l'AFP, une "entreprise" avec un site web qui tire "la moitié de son trafic" de la page Facebook, et des revenus publicitaires et d'abonnements.

Les réseaux sociaux sous le feu des critiques

Son avocat, maître Alexandre Cuignache, s'apprêtait mercredi 21 février à déposer un référé devant le tribunal de commerce pour faire rouvrir en urgence la page, mais celle-ci a été rouverte avant même le dépôt du référé. "Le référé tombe à l'eau, on réfléchit donc à une action sur le fond" au nom d'un supposé préjudice commercial, a indiqué maître Cuignache.



"Facebook a évidemment rouvert le compte pour éviter une procédure judiciaire", selon lui. Le responsable de La Gauche M'A Tuer a indiqué n'avoir été prévenu par Facebook ni de la fermeture ni de la réouverture de la page, alors qu'il avait auparavant avec eux des contacts dans le cadre de ses achats d'espaces publicitaires.



Les réseaux sociaux sont sous le feu des critiques depuis des mois, accusés notamment de laisser pulluler des contenus douteux, en particulier de fausses informations, appelées "fake news". Facebook, Twitter ou Google (propriétaire de YouTube) se sont donc lancés dans des tentatives pour améliorer la qualité de leurs contenus et communiquent énormément sur ce sujet. Facebook avait notamment fermé fin 2017 la page d'Egalité et réconciliation, le mouvement de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral.