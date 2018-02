publié le 23/02/2018 à 14:41

Vendredi, Édouard Philippe a présenté son plan de lutte contre la radicalisation islamiste en France. Un plan qui passe par la mise en oeuvre de mesures spécifiques dans les établissements scolaires. Une initiative nécessaire car, comme l'explique Iannis Roder, professeur en histoire et géographie en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire éducation de la Fondation Jean-Jaurès, "il est difficile dans un établissement scolaire de voir qui est radicalisé".



En vertu du principe de laïcité, les signes religieux sont interdits à l'école, l'apparence extérieure d'un élève ne peut donc que rarement trahir une possible radicalisation. "Par les discours, on peut comprendre que quelqu'un est en voie de radicalisation, c'est le cas d'élèves aux discours complotistes", observe toutefois l'enseignant. Iannis Roder estime qu'un élément permettant de détecter une possible radicalisation est la remise en cause de certains faits enseignés en cours.

Contre la radicalisation, quels outils ?

"Il n'y a pas de contestation, mais certaines élèves doutent de certains propos tenus par le professeur. Cela peut arriver dès qu'il est question du monde contemporain notamment les attentats du 11-septembre", explique l'enseignant. Il s'agit alors de la "présentation d'une autre version des faits que l'élève pense être plus proche de la réalité". Face à cela, dit-il, le professeur dispose de plusieurs outils : "le fait d'être enseignant, ne pas prendre de haut les élèves, ne pas se moquer, mais faire comprendre que le propos intéresse et pourquoi".

La raison derrière cette approche est simple, souligne Iannis Roder : il ne s'agit pas de convaincre l'élève en question qu'il a tort, "mais de construire une ceinture étanche autour de l'élève pour que les autres élèves n'adhèrent pas à son propos et voient la violence des mots". "Le rôle de l'école, affirme-t-il, est de faire comprendre qu'on enseigne des faits vérifiables, et que la religion n'a pas sa place à l'école".