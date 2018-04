publié le 25/04/2018 à 13:18

Faut-il autoriser l'ouverture des boulangerie 7 jours sur 7 toute l'année ? C'est la question qu'il fallait trancher dans l'Aube, où un boulanger avait été condamné à 3.000 euros d'amende pour avoir ouvert son commerce tous les jours l'été dernier. Il contrevenait ainsi à un arrêté interdisant l'ouverture sans jour de repos hebdomadaire dans le département. Ce dernier va être levé, et l'artisan pourra continuer son activité sans problème.



"On milite depuis très longtemps pour faire abroger ces arrêtés", confirme sur RTL Antoine Netter, responsable de la communication de la Fédération des entreprises de boulangerie. "C'est une victoire pour la liberté d'entreprendre et pour les boulangers, ainsi que pour les consommateurs", complète-t-il. Une ouverture sans arrêt qui ne serait une obligation, et chaque boulanger pourra s'adapter à sa situation. "Les boulangers pourront choisir d'ouvrir et de ne pas ouvrir", précise-t-il.