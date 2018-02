publié le 14/02/2018 à 08:19

RTL a visité il y a quinze jours le centre de retraitement de La Hague, dans la Manche. C'est justement là que nos déchets nucléaires sont entreposés. Le site naturel du Cotentin est magnifique, dans le bocage normand. Au bord de la mer, avec les vaches autour.



Là, dans d'immenses bâtiments gris, sont acheminés les déchets des 58 réacteurs français. Il s'agit du combustible usagé. Dans un réacteur, il faut changer l'uranium régulièrement. Donc quand il arrive à la Hague il est très radioactif, brûlant. Il est d'abord plongé dans des piscines, pour être refroidi. Il y quatre piscines turquoises.

Ces déchets - ce sont des grandes barres de métal - restent sept ans dans la piscine. Ensuite, ils sont découpés en petits morceaux et plongés dans de l'acide. Tout se passe sans aucun contact humain : tout est fait avec des bras robotisés, derrière des vitres d'un mètre d'épaisseur. Car ces déchets peuvent vous tuer en une seconde.



Que faire du Mox usé ?

Ces déchets vont resservir ( 96% sont recyclés). On récupère à La Hague l'uranium et le plutonium pour en refaire du combustible (le Mox, qui est réutilisé dans certaines centrales). Les 4% restants sont les plus dangereux. Ceux-là sont emprisonnés dans du verre, et entreposés sous 2 mètres de béton.



Quelques 15.000 containers attendent dans des bâtiments. Certains sont là depuis quarante ans. Ce sont ces déchets qui devraient un jour être enfouis à 500 mètres sous terre dans le site de Bure, dans la Meuse. Car à La Hague, les bâtiments sont construits pour résister cent ans. Or ces déchets seront encore radioactifs dans 100.000 ans.



Selon Greenpeace, les piscines à La Hague seront bientôt pleines. EDF affirme qu'elles sont loin d'être remplies. Reste que le Mox (le combustible recyclé) lui aussi un jour finit par s'user. Il redevient déchet. Et c'est celui-là qui est compliqué.

Dangers autour de la piscine

La France espère pouvoir inventer bientôt un nouveau réacteur qui va utiliser ce vieux Mox. Mais il n'existe pas encore. En attendant, il faut trouver un endroit pour l'entreposer. Donc il ira attendre dans cette nouvelle piscine. Si nos ingénieurs n'arrivent pas à mettre au point un nouveau réacteur, à ce moment-là on les enfouira à Bure.



Le sujet de la piscine de combustible est sensible, car c'est dangereux. Si la piscine fuit, si l'eau s’échappe à cause d'un séisme ou d'un avion qui tombe, le Mox risque de s'échauffer, de déclencher un incendie et d'émettre dans l'air des particules radioactives.