Météo en France du samedi 7 avril 2018 : dégradation pluvieuse par l'ouest

publié le 07/04/2018 à 06:59

Le ciel est chargé à l'ouest, de la Bretagne et de la Basse-Normandie jusqu'à la Nouvelle Aquitaine et aux Pyrénées. Il s'accompagne de pluies éparses. L'activité se renforce en soirée au sud de la Garonne, et particulièrement sur l'ouest des Pyrénées et les Landes. La limite pluie-neige sera très élevée, vers 2.500 m. Ces pluies soutenues s'étendront la nuit suivante le long des Pyrénées jusqu'au Roussillon indique Météo France.



Sur le Nord-ouest du pays, les pluies seront faibles, avec même possibilité de quelques timides éclaircies sur l'ouest de la Bretagne. Sur le reste de la moitié ouest, le ciel sera bien voilé, avec risque de quelques ondées principalement sur le Massif central.

Sur l'est, entre le Nord- est du pays et les régions méditerranéennes , c'est une belle journée ensoleillée et douce qui s'annonce, après dissipation des grisailles matinales autour du golfe du Lion, mais contrariée par le vent qui soufflera fort au sud. Ce vent d'est soufflera assez fort sur les extrémités de la Corse et les rivages de Méditerranée, notamment varois. Les rafales de sud à sud-est atteindront les 90/100 km/h sur le domaine de l'Autan et sur le relief du Massif-Central, voire 110/120 km/h sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron, vers le Lauragais et sur les crêtes pyrénéennes.

Les températures

Les températures ce matin sont comprises entre 5 et 12 degrés du nord-est au sud. Les maximales s'élèveront jusqu'à 13 et 17 degrés sur les régions atlantiques, 16 à 22 ailleurs.