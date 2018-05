publié le 21/05/2018 à 05:55

Dès le matin, des averses mêlées de coups de tonnerre arroseront la Corse et la Côte d'Azur. Des ondées plus éparses seront observées sur le reste de la moitié sud et près de la frontière belge.



Dans l'après-midi, des éclaircies résisteront mais seront contrariées par des nuages de plus en plus menaçants et par de plus fréquentes averses. Ces dernières pourront aller jusqu'à l'orage en montagne comme en plaine, et donner localement de fortes pluies.

L'activité pluvio-orageuse se renforcera également sur l'Île de Beauté. Le pourtour du Golfe du Lion et la Bretagne devraient rester à l'écart de l'instabilité avec un faible risque d'ondée.

Le matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général, 13 à 16 en bord de Méditerranée. L'après-midi, les températures grimperont entre 17 et 21 degrés sur les côtes de la Manche, entre 21 et 25 degrés ailleurs.