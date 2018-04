publié le 23/04/2018 à 18:43

"Souriez, vous êtes flashé". Dès lundi 23 avril, les radars privés font leur apparition sur les routes françaises. Le dispositif, qui est pour l'instant mis en place à bord de 5 voitures, dans l'Eure, sera progressivement étendu à toute la France. Il devrait atteindre un total de 383 véhicules "flasheurs" en 2020, selon une annonce de la Sécurité routière vendredi 20 avril. C'est la première fois que le secteur privé fait son apparition dans le domaine de la prévention routière, en matière de contrôle d'excès de vitesse.



Frédéric Veille est monté à bord de l'une de ces voitures Peugeot 308, pour RTL. Le bloc radar du véhicule, installé sur la plage arrière et avant du véhicule, repère l'entrée et la sortie d'une zone de contrôle routier. La vitesse maximum autorisée est alors automatiquement détectée en fonction des panneaux de limitation. Les voitures souhaitant doubler ce "véhicule contrôleur" sont ensuite analysées pour détecter s'il y a une infraction au code de la route.

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière, prévient sur RTL : "Le chauffeur ignore totalement l'activité de flash du véhicule, et l'entreprise, pas plus. On externalise la conduite du véhicule. Il n'y a aucune prime au résultat."

Défiance des associations d'automobilistes

Cependant, cette externalisation des résultats scandalise l'association 40 millions d'automobilistes. Elle dénonce la volonté de l'État à générer d'importants revenus. Un recours a même été déposé au Conseil d'État contre le dispositif.



Une pétition circule sur internet pour alerter les automobilistes et les autorités publiques des conséquences que peuvent provoquer la hausse des dispositifs de contrôles routiers. Lancée par la Ligue de défense des conducteurs, elle a été signée par plus de 427.000 personnes. Ils dénoncent une répression liée à l'augmentation des PV, la perte de points et par conséquent l'invalidation de permis de conduire, pouvant porter préjudice aux conducteurs se rendant quotidiennement sur leur lieu de travail en voiture.