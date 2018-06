publié le 05/06/2018 à 10:05

Pendant un an, 300 villes ont expérimenté les caméras piétons. Elles étaient portées par les policiers municipaux lors des contrôles et interventions. Sur RTL, Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne, fait le bilan de l'expérimentation.



"Dès 2015, j'ai décidé d'équiper les policiers municipaux des caméras piétons, il n'y avait d'ailleurs pas de cadre juridique à l'époque. En revanche les policiers nationaux et les gendarmes portaient des caméras piétons", explique l'édile.

Gaël Perdriau avait alors décidé d'en faire de même avec ses policiers municipaux, avant d'avoir l'autorisation d'expérimenter l'équipement en 2017. "Toutes les communes dressent aujourd'hui un bilan extrêmement positif", indique le maire stéphanois. Finalement, Gérard Collomb a plié devant les maires, et a autorisé les communes à garder les caméras sur les policiers.

"C'était une situation assez absurde. Les caméras piétons ont fait la preuve de leur efficacité. La sécurité est la première priorité de nos concitoyens. Nous avons mis des moyens", explique Gaël Perdriau.